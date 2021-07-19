Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. На участке внутреннего кольца кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга между развязками с Московским и Таллинским шоссе в ближайшее время перекроют две полосы движения из-за ремонта. Об этом 19 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Перекрытие связно с производством дорожных работ на участке 64−79 км между развязками КАД с трассами М-10 «Россия» и А-180 «Нарва». С 22 по 31 июля на первой и второй полосах КАД в этом месте будут проводиться работы по ликвидации колейности.

«По третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Устранять колейность будут на второй полосе», — уточнил Пузыревский.

Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.