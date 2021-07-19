Москва, 19 июля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Для того, чтобы индекс потребительского оптимизма в России рос, людям важно убедиться в том, что российские власти действительно знают, что делают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил член координационного совета по транспортной политике при Минтрансе РФ, руководитель московского регионального отделения «Партии роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал информацию о том, что в апреле-июне в РФ только 40% потребителей были готовы покупать новые вещи.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Главный фактор, который влияет сегодня на всё, — это, несомненно, ограничения, связанные с пандемией, — сказал Пурим. — Осторожное отношение граждан и тревожное настроение относительно своего финансового будущего — вот, пожалуй, главная особенность преодоления последствий пандемии. Очень важны грамотные и чёткие действия правительства, дабы люди понимали, что власть знает, что делает. Действия правительства должны быть прогнозируемыми. С точки зрения потребительских предпочтений, конечно, люди ищут наиболее оптимальные способы удовлетворить свои потребности».

Пурим отметил, что российский потребитель стал более технологичным.

«Мобильные приложения позволяют найти необходимые товары и даже услуги по минимальной цене с доставкой на дом, — сказал Пурим. — На фоне повышения ставок ЦБ и повышения доступности потребкредитов потребитель может решаться на крупные покупки — отложенный с прошлого года спрос на бытовую технику. Также на фоне роста цен на недвижимость некоторые потребители предпочитают приобретение квартир в подмосковных новостройках в качестве рецепта сохранения и приумножения капитала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России признался в том, что пока не видит признаков замедления инфляции и считает, что её пик в годовом выражении ещё не достигнут.