Москва, , 17:52 — REGNUM Правительство РФ подготовило ряд новых инициатив, которые обеспечат безусловное достижение национальных целей, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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По словам главы российского государства, эти инициативы направлены не на отмену, а на дополнение ранее принятых планов.

«Знаю, что Правительство подготовило новые инициативы, мы сегодня с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] говорили об этом. Сразу хочу сказать, они должны не отменять, а именно дополнять принятые ранее решения, обеспечивать безусловное достижение национальных целей…

Ещё раз хочу подчеркнуть: одно не должно отменять другое, но понятно, что жизнь идёт, вносит свои коррективы, и эти коррективы должны отражаться в наших планах и в методах достижения этих целей. Но цели у нас известны, они поставлены, и они должны быть достигнуты», — заявил Владимир Путин.

Содержание новых инициатив пока не раскрывалось.

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