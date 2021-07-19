Лондон, 19 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» рассматривает вариант продажи 25-летнего скоростного форварда сборной Германии Тимо Вернера. Вырученные средства руководство «пенсионеров» рассчитывает направить на трансфер Эрлинга Холанда. Об этом 19 июля сообщило издание Sky Germany.

Granada Тимо Вернер

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил дортмундской «Боруссии» 175 миллионов евро за 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, однако «шмели» ответили отказом.

В прошедшем сезоне Тимо Вернер принял участие в 42-х матчах во всех турнирах, в которых отметился лишь двенадцатью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами.

Тимо Вернер перешел в «Челси» 1 июля 2020 года из «Ред Булл Лейпцига». «Пенсионеры» заплатили за трансфер немецкого футболиста 53 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает Вернера в 65 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Челси» рассчитано еще на четыре года до конца сезона 2024/25.