Москва, 19 июля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Если в России летом 2021 года повышенный спрос и приведет к дефициту иностранной валюты, то он будет краткосрочным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым дефицит валюты в РФ может возникнуть из-за ее закупок в рамках бюджетного правила.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Повышенный спрос на валюту в настоящий момент обусловлен двумя факторами. Первый — это увеличение ее покупки в рамках бюджетного правила. Второй фактор — это спрос на нее со стороны иностранцев, заинтересованных в репатриации доходов, полученных на российском фондовом рынке, как правило, в виде дивидендов, — сказал Марков. — Так как оба эти фактора носят ограниченный во времени характер, то ситуация с повышенным спросом вряд ли продлится долго. К тому же предложение валюты будет поддерживаться поступлением экспортной выручки от нефти и газа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, ожидается ли в РФ девальвация рубля.