Москва, 19 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. На ближайшем заседании Банк России, вероятно, поднимет ставку на 1% до 6,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил профессор РЭШ, директора Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Дело в том, что инфляционные процессы не затормозились, а индекс цен производителей находится около пиковых темпов увеличения, — пояснил он. — Сильный рост кредитования даже в июле подтверждает, что пока охлаждение спроса не такое значительное, и это может продолжать сильно влиять на цены. Мировые потоки товаров тоже не полностью восстановились, а логистические цепочки, включая китайские, под угрозой из-за новых штаммов коронавируса. Поэтому давление на цены продолжается. При текущих уровнях инфляции ставка Банка России около 6,5−7% является нормальной. Перехода к жёсткой ДКП, то есть ставке на уровне инфляции плюс 2%, я не ожидаю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, согласно которому Банк России не решится на резкое повышение ключевой ставки.