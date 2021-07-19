Москва, 19 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Скорее всего, Центральный банк РФ повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Все ожидают повышения ключевой ставки, потому что общие макроэкономические показатели свидетельствуют о необходимости принятия мер для сдерживания инфляционных процессов, определенного перегрева на денежном рынке. Большинство экспертов сходятся во мнении, что повышение ставки будет. Вопрос лишь в том, каким оно будет. Учитывая, что ЦБ — не сторонник резких колебаний, полагаю, ставка будет изменена в пределах 50 б.п.», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов критически оценил возможные последствия повышения ключевой ставки Банка России. По его мнению, такое решение не принесет пользы гражданам РФ.