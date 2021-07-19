Москва, 19 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Если Банк России повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт, то это станет окончательным признанием того, что действия регулятора в период понижения ставки были чрезмерными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы о том, насколько будет повышена ключевая ставка ЦБ РФ.

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«Диапазон, в котором аналитики рассматривают потенциал повышения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ от 0,5 до 1 процентного пункта уже характеризует ситуацию в российской экономике как нервозную и относительно непредсказуемую, — сказал Ордов. — Однако ключевая ставка — это не флюгер, который надо крутить и держать по ветру. Наоборот, именно ключевая ставка должна задавать нужные экономике «природные» явления. Повышение ставки на один процентный пункт станет окончательным признанием ЦБ РФ в том, что их решения в период снижения ставки были чрезмерными. Но экономика адаптировалась к новым уровням, поэтому исправлять ошибки за счет экономических субъектов контрпродуктивно. Курс рубля пока вне зоны риска. Тогда зачем нам так задирать ключевую ставку? Чтобы у наших сограждан пропала возможность использования кредитных ресурсов?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России мог бы обуздать инфляцию, не прибегая к повышению ключевой ставки. Вместо этого предлагается изменить налогообложение.