Москва, 19 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В следующие два года жители России должны увидеть и почувствовать ускорение развития территорий, на которых они живут, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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При этом российский лидер поручил главам регионов взять на постоянный личный контроль вопрос строительства дорожных, коммунальных и инфраструктурных объектов.

«А для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура, причём некоторые объекты должны быть сданы или находиться в высокой стадии завершения.

Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. И хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — заявил Владимир Путин.