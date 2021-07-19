Москва, 19 июля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. 22-летний фланговый атакующий полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно. Руководство «красно-синих» отпустит футболиста сборной Исландии, если получит достойное предложение. Об этом 19 июля сообщил «Матч ТВ».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Герасимов против Сигурдссона

Также сообщается, что на данный момент у ЦСКА есть лишь предложения по аренде Сигурдссона.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Арнор Сигурдссон сыграл в 23-х турах чемпионата, в которых набрал 2+3 очка по системе гол+пас. В составе сборной Исландии нападающий принял участие в трех матчах квалификаций к Чемпионату Мира 2022, став автором одной результативной передачи.

ЦСКА выкупил Арнора Сигурдссона у шведского «Норрчепинга» 31 августа 2018 года за 4 миллиона евро. Стоимость исландского футболиста, по оценкам авторитетного портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.