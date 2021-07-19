Москва, 19 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Главный фактор, который угрожает способности человека справляться с инфекцией, это экология, объяснила доктор медицинских наук, профессор, иммунолог Галина Кирилличева 19 июля на встрече с согражданами.

Вакцина

Приспосабливая организм человека к борьбе с той или иной инфекцией, мы рискуем упустить из вида главное — создание здоровых условий, в которых возможна окончательная победа над заразой, будь то коронавирус или что-либо иное. Но если мы все усилия сосредотачиваем только на вакцинации, мы рискуем сделать ситуацию в целом только хуже.

«Экспериментально доказано, что вакцина, любая вакцина, нарушает экологию человека. От чего зависит экология человека? Первое, от наличия вредных экологических факторов — у нас их предостаточно? Что мы сегодня едим? Мы все почти сейчас употребляем лекарства, которые очень токсичные. Плюс вода, облучение», — говорит профессор.

Поэтому нельзя говорить о «усилении иммунитета», не обращая внимания на ту среду, в которой человек существует, объясняет ученый.