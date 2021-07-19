Симферополь, , 17:38 — REGNUM Заявление об уходе с должности министра экологии и природных ресурсов Республики Крым написал Геннадий Нараев. Об этом в соцсетях 19 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Провел встречу с министром экологии и природных ресурсов Республики Крым — главным государственным инспектором Республики Крым Геннадием Павловичем Нараевым. По итогам встречи Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию», — написал глава Крыма.

Нараев занимал пост министра экологии Крыма с апреля 2014 года. Как сообщало ИА REGNUM, информация о его возможной отставке появилась утром 19 июля. В числе кандидатур на пост называлась в том числе экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). Она сама эту информацию позже опровергла.

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