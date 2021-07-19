Брянск, 19 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Говядину неустановленного происхождения уничтожили на ветсанутильзаводе в Брянской области. Мясо изъяли в легковом автомобиле, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Говядина неизвестного происхождения

Автомобиль ВАЗ-21 112 остановили в Новозыбковском районе инспекторы ДПС в рамках мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения продукции животного происхождения. В легковушке с грубыми нарушениями по температурному режиму водитель перевозил говядину в четвертинах общим весом около 220 кг. На партии отсутствовали ветеринарные клейма, водитель не смог предоставит никаких документов на мясо.

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для ветлаборатории. После административного расследования и получения отрицательных результатов на возбудителей особо опасных болезней, мясную продукцию утилизировали на Унечском ветсанутильзаводе.