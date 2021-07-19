Москва, , 17:32 — REGNUM Необходимо повысить темпы изменений в экономике, в региональном развитии и в цифровой трансформации страны, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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По его словам, в этих сферах надо ставить всё более амбициозные задачи и не переносить выполнение данных обещаний «на потом».

«Ещё раз повторю, нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны. И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели задачи, не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний «на потом», «на когда-нибудь», — заявил Владимир Путин.

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