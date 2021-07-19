Москва, 19 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Необходимо повысить темпы изменений в экономике, в региональном развитии и в цифровой трансформации страны, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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По его словам, в этих сферах надо ставить всё более амбициозные задачи и не переносить выполнение данных обещаний «на потом».