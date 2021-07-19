Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал коллективный иск 31 истца о признании незаконным постановления Смольного от 26 апреля 2021 года «О возвращении исторического наименования ул. Книпович».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как сообщало ИА REGNUM, этим постановлением, которое подписал губернатор, улице Книпович в исторической части Невского района Петербурга было возвращено первоначальное название — Смоляная улица. Имя участницы «Народной воли» Лидии Книпович, скончавшейся в 1920 году, улица носила с декабря 1976 года. Истцы потребовали не просто признать незаконным переименование, но и обязать ответчика вернуть название улицы Книпович на карты, таблички с этим названием улицы на фасады домов и произвести другие действия.

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Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, заявление в части оспаривания законности переименования оставлено без движения до 2 августа 2021 года. В остальной части — возвращено истцам.