Суд рассмотрит законность переименования улицы Книпович в Петербурге
Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал коллективный иск 31 истца о признании незаконным постановления Смольного от 26 апреля 2021 года «О возвращении исторического наименования ул. Книпович».
Как сообщало ИА REGNUM, этим постановлением, которое подписал губернатор, улице Книпович в исторической части Невского района Петербурга было возвращено первоначальное название — Смоляная улица. Имя участницы «Народной воли» Лидии Книпович, скончавшейся в 1920 году, улица носила с декабря 1976 года. Истцы потребовали не просто признать незаконным переименование, но и обязать ответчика вернуть название улицы Книпович на карты, таблички с этим названием улицы на фасады домов и произвести другие действия.
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Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, заявление в части оспаривания законности переименования оставлено без движения до 2 августа 2021 года. В остальной части — возвращено истцам.