Подгорица, 19 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Владельцы автомобилей с черногорской регистрацией теперь могут путешествовать в государства — члены ЕС, Великобританию, Норвегию, Исландию, Андорру, Швейцарию, Лихтенштейн и Боснию и Герцеговину без предъявления страховки green card.

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Национальное бюро страховщиков Черногории объявило, что страна стала членом так называемой подсистемы номерных знаков системы «зеленой карты». Мера вступает в силу со 2 августа 2021 года.

По его словам, при поездках в остальные страны — члены системы «зеленой карты» (Албанию, Северную Македонию, Турцию, Белоруссию, Россию, Украину, Молдавию, Тунис, Марокко, Азербайджан, Иран и Израиль) «грин карту» будут проверять на границе.