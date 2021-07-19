Москва, 19 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Пандемия перевела жителей РФ из потребительской модели поведения в сберегательную, однако в скором времени ситуация снова изменится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные исследования, показавшего, что почти 70% жителей РФ экономят и на развлечениях, и на покупках.

Кому достается национальный доход. (фрагмент)

«Пандемия перевела людей из потребительской модели поведения в сберегательную. Была очень высокая неопределенность коронавирусной атаки. И в таких ситуациях, когда неясно, чем всё закончится, люди всегда переходят в сберегательную модель. Но это относится к концу первого и началу второго квартала 2020 года. Плюс надо сказать, что у нас далеко не самые высокие доходы. По данным ЦБ РФ, только 33% имеют какие-то серьезные (больше 140−150 тысяч рублей) вклады. Почти 66% людей живут от зарплаты до зарплаты. И больше 50% вынуждены как-то маневрировать», — сказал Остапкович.

Однако, по его мнению, постепенно люди привыкли жить с коронавирусом.

«Они свыклись и поняли, что с этой пандемией им придется жить еще год-полтора, а может быть, и два. И подвижки уже происходят. Люди ушли в сберегательную модель в апреле-мая прошлого года. Постепенно они из нее выходят. Плюс сейчас реально начали расти доходы. По моим оценкам, реальные располагаемые доходы во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года будут составлять примерно 6−8%. И модель постепенно меняется на потребительскую. И потребление будет нарастать», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что граждане РФ не уверены в своем экономическом будущем и поэтому переходят в режим жесткой экономии.