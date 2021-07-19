Москва, 19 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. 19 июля на официальном сайте московского ЦСКА объявили о переходе 20-летнего российского флангового атакующего защитника Максима Елеева в годичную аренду в пермский «Амкар».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

В следующем сезоне пермский «Амкар» сыграет в четвертой группе ФНЛ-2. В первом туре нового сезона «Амкар» сыграет с «Динамо-Барнаул». Игра пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо».

В прошедшем сезоне Максим Елеев, выступая за «Акрон», принял участие в 22-х матчах Футбольной Национальной Лиги, в которых отметился тремя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 1497 минут.

На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника московского ЦСКА в 300 тысяч евро.