Москва, 19 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Виновнице в смертельном ДТП в Солнцево планируется перепредъявить обвинение, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В ближайшее время (сегодня-завтра) планируется перепредъявление обвинения по более тяжкому составу преступления», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

По его словам, прокуратура и следствие намерены ходатайствовать перед судом о заключении виновницы ДТП под стражу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 июля 18-летнюю девушку, обвиняемую в наезде на автомобиле в Солнцево на троих детей, отправил под домашний арест Московский суд. 6 июля на улице Авиаторов на западе Москвы легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил троих детей. Двое детей позже скончались в больнице.