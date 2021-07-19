Москва, , 17:21 — REGNUM Россия должна стремиться к лидерским позициям в глобальных процессах, а не просто отвечать на них, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для этого, подчеркнул российский лидер, у России есть всё.

«Наша страна должна не просто отвечать на эти вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть всё. Нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день, но нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», — заявил Владимир Путин.

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