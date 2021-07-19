Москва, 19 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Сумма в 50 млрд рублей выделяется 55 российским регионам «на укрепление стабильности бюджетных систем». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Размер дотаций для каждого региона свой — от 300 млн до двух миллиардов рублей. На эти цели в бюджете страны зарезервировано 100 млрд рублей.

В пояснительной записке к распоряжению сказано, что это дополнительное финансирование «поможет регионам в полном объёме выполнить свои обязательства перед гражданами, послужит реализации социально значимых инициатив».

Добавим, что Мишустин поднимал вопрос необходимости дальнейших мер по обеспечению финансовой стабильности российских регионов в своём отчёте 12 мая 2021 г.