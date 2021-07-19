Москва, 19 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. 19 июля на официальном сайте московского ЦСКА объявили о заключении контракта с 34-летним российским универсальным защитником Кириллом Набабкиным. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Анна Джалалян Кирилл Набабкин

Кирилл Набабкин находился в статусе свободного агента с 30 июня 2021 года после истечения сроков предыдущего соглашения с «красно-синими».

В прошедшем сезоне Кирилл Набабкин принял участие лишь в трех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 из-за травмы, полученной 19 августа 2020 года в матче третьего тура с санкт-петербургским «Зенитом».

Набабкин выступает за московский ЦСКА с 1 декабря 2009 года после ухода из «Москвы».

На данный момент 31-летний экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев находится в статусе свободного агента.