Рязань, 19 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Первый в истории открытый Музыкальный кубок губернатора Рязанской области по КВН состоится в Рязани 7 августа. Игру посвятят 60-летию со дня рождения клуба, сообщает 19 июля пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Музыкальный кубок губернатора пройдёт в рамках празднования Дня города Рязани и открытия сезона официальной Рязанской лиги международного союза КВН. В игре примут участие лучшие команды рязанских вузов, ссузов и школ.

На фестивале определят трёх лауреатов и обладателя гранта, который отправится в Сочи на Международный фестиваль КиВиН-2022.