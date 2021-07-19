Киев, , 17:17 — REGNUM Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проходил в июне 2021 года, 48% опрошенных проголосовали бы за присоединение к альянсу.

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые были представлены сегодня, 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как свидетельствуют полученные результаты, против вступления в НАТО высказались 24%. Еще 28% не определились по этому вопросу или не стали бы участвовать в таком референдуме. Социологи подчеркивают, что доля определившихся противников вступления в альянс на Украине упала до исторического минимума.

В случае проведения референдума участие в голосовании приняли бы 72% всех, кто имеет право голосовать. При этом голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов — за вступление Украины в НАТО, 34% — против, отмечают социологи.

Опрос был проведен с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews), статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

ИА REGNUM напоминает, что в ранее в июле президент Владимир Зеленский выразил мнение, что из-за отсутствия Украины в составе НАТО, в первую очередь «страдает» сам альянс. В свою очередь, посол Франции в Киеве Этьен де Понсен выразил мнение, что членство Украины в НАТО пока выглядит маловероятным, и Киеву следует сосредоточиться на внутренних реформах.