Челябинск, 19 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Челябинской области число выявленных носителей коронавируса превысило 71 тыс. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего их уже 71 110. За последние отчётные сутки добавилось ещё 297.

Больных COVID-19 насчитали уже 4244 человека. Скончались ещё 12 пациентов, все от COVID-19.