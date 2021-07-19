Подгорица, 19 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Цена на бензин марки Eurosuper-95 в Черногории по-прежнему выше, чем в среднем по региону, тогда как дизель находится на уровне средней региональной стоимости, сообщает министерство капитальных вложений.

Топливо

Согласно данным нового бюллетеня цен на нефтепродукты, литр Eurosuper-95 стоит 1,38 евро в Черногории, 1,35 евро — в Сербии и 1,45 евро — в Хорватии.

Литр Eurosuper 95 дешевле в Албании, где он стоит 1,18 евро, в Северной Македонии — 1,17 евро и в Боснии и Герцеговине (БиГ) — 1,14 евро.

Самый дешевый 95-й бензин платят жители Болгарии 1,07 евро, а самый дорогой жители Нидерландов — 1,84 евро.

Что касается евродизеля, то литр в Черногории стоит 1,21 евро. Его можно купить в Сербии за 1,38 евро, а в Хорватии за 1,39 евро.

Литр евродизеля дешевле в Албании, где он стоит 1,14 евро, в Б и Г — 1,1 евро и в Северной Македонии — 1,02 евро, что является самым низким показателем в Европе.