Москва, 19 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») направил обращения президенту бундестага Вольфгангу Шойбле и генеральному директору технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу с целью установить истину в «отравлении» блогера Алексея Навального.

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Парламентарии, в частности, рассчитывают на конструктивный подход с целью установления истины в весьма неоднозначном деле — где, когда и при каких обстоятельствах в биоматериалах Навального появились следы отравляющего вещества, имеющие «структурные характеристики, аналогичные техническим химикатам, занесенным в списки 1.А.14 и 1.А.15, которые были добавлены к Приложению по химикатам на 24-й сессии Конференции в ноябре 2019 года».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы обсудили с замглавы МИД России Сергеем Рябковым нестыковки в проекте доклада ОЗХО, который, по мнению депутатов, фактически подтверждает то, что отравление Навального стало результатом срежиссированной кампании по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества.

Напомним, проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального содержал ошибку, но в следующей редакции документа её исправили. Об этом представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил 14 июля на брифинге. Он подтвердил, что в первом варианте документа указали ошибочную дату. Якобы 20 августа 2020 года Германия обратилась в ОЗХО и попросила помочь с расследованием инцидента, на самом деле это произошло 4 сентября.