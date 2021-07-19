Москва, 19 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 26-летнего нападающего «Фулхэма» и сборной Сербии Александара Митровича связывают с переходом в московское «Динамо». 19 июля сербские СМИ сообщили, что «Динамо» может заплатить за форварда 20 миллионов евро.

Алексей Колчин ИА REGNUM Динамо сравнивает счет

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляло интерес к таранному форварду сборной Австрии Марко Арнаутовичу.

В прошедшем сезоне Александар Митрович принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Астон Виллы» и «Лидс Юнайтед» и тремя результативными передачами.

Александар Митрович перешел в «Фулхэм» 30 июля 2018 года из «Ньюкасла». «Дачники» заплатили за сербского нападающего 24,7 миллиона евро. Стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.