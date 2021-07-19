Москва, 19 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Граждане РФ не уверены в своем экономическом будущем и поэтому переходят в режим жесткой экономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал данные исследования, которое показало, что в России почти 70% жителей экономят на развлечениях, ежегодном отпуске и даже на покупке новой одежды.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Здесь действуют два фактора — и пандемия, и общее экономическое положение граждан. Походы в рестораны и поездки в отпуска объективно ограничиваются ситуацией с пандемией. И люди получают возможность сэкономить на этом. Но тот факт, что люди экономят не только на развлечениях, говорит о том, что они испытывают определенную неуверенность и желают создать для себя какую-то подушку безопасности. Понятное дело, что экономика сейчас восстанавливается, несмотря на все проблемы с третьей волной. Однако люди не уверены в том, что это значительно улучшит их положение. И с этим связано стремление ограничить расходы, — сказал Колганов. — Не видно признаков какого-то изменения экономической ситуации по сравнению с тем, как она развивалась до пандемии. А до пандемии, как мы знаем, у нас показатели экономического роста колебались около нуля. И, соответственно, доходы населения не росли. Плюс к этому стоит отметить, что доходы населения в период пандемии сократились сильнее, чем сократился уровень производства. Всё это и не внушает гражданам определённого оптимизма по поводу их экономических перспектив».

Как полагает Колганов, к увеличению потребления людей могут склонить только явные признаки оживления экономики.

«А это увеличение темпов экономического роста и вызванное этим увеличение доходов населения. Пока люди не почувствуют результаты экономического роста в своем кошельке, они не будут реагировать ни на какие оптимистические заявления. И на статистику тоже», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов объяснил, какую политику должно проводить правительство РФ, дабы в стране начался рост реальных располагаемых доходов населения.