Волгоград, 19 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Предварительные итоги ЕГЭ-2021 подвели в Волгоградской области. Высший результат получил 61 выпускник, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Участниками экзаменационной кампании стали 11,4 тысячи человек, из которых 9,8 тысячи — выпускники 2021 года. По 100 баллов за предмет получил 61 школьник, двое выпускников сдали два экзамена на 200 баллов.

«Мы благодарим все педагогические коллективы. Учебный год был непростым: школы работали в особых санитарно-эпидемиологических условиях, и учителя сделали всё возможное, чтобы дети качественно подготовились к экзаменам. Отрадно, что в регионе возросло число участников, перешедших экзаменационный порог, а также повысилась доля выпускников, получивших за предмет 80 баллов и выше. Результаты нас радуют», — отметила председатель комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области Лариса Савина.

В организации и проведении процедуры ЕГЭ-2021 в Волгоградской области приняли участие более пяти тысяч специалистов: педагогов, психологов, медицинских работников.