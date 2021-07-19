Дзержинский район, Красноярский край, 19 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Деревня Александро-Ерша Дзержинского района Красноярского края серьёзно пострадала из-за крупного града.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Град

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Как уточнили краевые власти, непогода обрушилась на деревню в минувшие выходные. Повреждено более ста домов (большинство жителей указанного населённого пункта). Град пробил крыши и выбил окна, уничтожил посадки в огородах, оставил вмятины на автомобилях.

Красноярский губернатор Александр Усс поручил заместителю председателя краевого правительства — министру финансов Владимиру Бахарю предусмотреть финансовую помощь району. Пострадавшим от града жителям обещают выделить дополнительные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, о надвигающейся непогоде предупредили жителей Хакасии.

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