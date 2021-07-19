Лондон, 19 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Пятый тематический сезон стартует в игре Fall Guys: Ultimate Knockout уже 20 июля 2021 года. Трейлер с демонстрацией его особенностей был опубликован 19 июля на официальном YouTube-канале проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Fall Guys: Ultimate Knockout

Темой сезона станут «Приключения в джунглях». Геймеров ожидают новые костюмы, уровни, испытания и временные режимы.

Напомним, что Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская игра, в которой геймеры на время проходят разные полосы препятствий. При этом они управляют неуклюжими надувными человечками, которые падают при любом неосторожном движении.