Семь регионов России находятся под угрозой пожаров на торфяниках
Москва, 19 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Вероятность возгораний на торфяниках заметно повышена на территории семи регионов России, заявил 19 июля исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков.
По его словам, специалисты института считают высоковероятными случаи возгораний на торфяниках Владимирской, Вологодской, Московской, Ленинградской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.
При этом Владимир Мошков рекомендовал местным властям указанных российских регионов, а также заинтересованным структурам управления РСЧС произвести проверки состояния торфяных полей и принять превентивные меры для их обводнения при возникновении такой необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжает сохраняться аномальная жара, создающая условия для природных пожаров.