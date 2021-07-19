Москва, 19 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Вероятность возгораний на торфяниках заметно повышена на территории семи регионов России, заявил 19 июля исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Пожар

По его словам, специалисты института считают высоковероятными случаи возгораний на торфяниках Владимирской, Вологодской, Московской, Ленинградской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

При этом Владимир Мошков рекомендовал местным властям указанных российских регионов, а также заинтересованным структурам управления РСЧС произвести проверки состояния торфяных полей и принять превентивные меры для их обводнения при возникновении такой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжает сохраняться аномальная жара, создающая условия для природных пожаров.