Минск, , 16:55 — REGNUM Группировки существуют в Литве, организующий доставку за деньги нелегальных мигрантов в республику, не Белоруссия — источник нелегальной миграции в Литву, заявил 19 июля белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia.

Мигрант

Предложив Литве и другим европейским странам отказаться от необоснованной критики Белоруссии в том, что якобы из-за неё нелегальные мигранты массово попадают в Европу, Лукашенко сказал:

«Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать».

Он добавил, что Минск готов помочь с проблемой миграции Литве и другим странам, «но уже не безвозмездно». Президент Белоруссии также напомнил о санкциях, введённых Литвой.

Лукашенко «Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно».

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