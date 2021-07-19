Минск, 19 июля 2021, 16:55 — REGNUM Группировки существуют в Литве, организующий доставку за деньги нелегальных мигрантов в республику, не Белоруссия — источник нелегальной миграции в Литву, заявил 19 июля белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia.
Предложив Литве и другим европейским странам отказаться от необоснованной критики Белоруссии в том, что якобы из-за неё нелегальные мигранты массово попадают в Европу, Лукашенко сказал:
Он добавил, что Минск готов помочь с проблемой миграции Литве и другим странам, «но уже не безвозмездно». Президент Белоруссии также напомнил о санкциях, введённых Литвой.
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