Подгорица, 19 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Черногории со вторника, 20 июля, снова повышаются цены на топливо. Цены устанавливает на каждые две недели министерство экономики и капитальных инвестиций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Бензин марки Eurosuper-98 вырастет в цене на два евроцента и будет стоить 1,42 евро. Eurosuper-95 подорожает на евроодин цент и будет стоить 1,38 евро за литр.

Евродизель по-прежнему стоит 1,21 евро, а мазут подорожал на один евроцент до 1,19 евро.