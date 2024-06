Вашингтон, 19 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В российских магазинах снизились цены на видеоигры от компании Sony. Об этом 19 июля сообщает сайт PSprices.com.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Снижение цен на 20−35% произошло в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», OZON и других. По новой цене теперь можно приобрести такие игры как The Last of Us Part II, Days Gone, Death Stranding и Ghost of Tsushima.

Добавим, что в некоторых магазинах новая цена на игры указано как «скидка». Однако сразу несколько профильных изданий отмечают, что речь идёт именно о снижении цен.