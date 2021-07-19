Барселона, Испания, 19 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. 19 июля 27-летний нападающий сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай прибыл в Испанию для подписания контракта с каталонской «Барселоной». Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

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«Барселона» подпишет с Депаем двухлетнее соглашение с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Последние полтора месяца Мемфис Депай провел в составе сборной Нидерландов. В четырех матчах Чемпионата Европы 2020 нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Депай выступал за «Лион» с 20 января 2017 года после ухода из «Манчестер Юнайтед». Французский клуб заплатил за нидерландского футболиста 16 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает нападающего в 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 37-ми матчах французской Лиги 1, в которых набрал 20+12 очков по системе гол+пас.