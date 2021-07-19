Великий Новгород, , 17:00 — REGNUM В Новгородской области из-за сложной эпидемической обстановки сокращают разрешенное количество лиц, допускаемых на торжественную церемонию государственной регистрации брака: вместо 25 приглашенных будут допускаться лишь 10 гостей. Все остальные ограничительные меры остаются в силу.

Андрей Никитин на заседании оперштаба Novreg.ru

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Такое решение принято по итогам состоявшегося 19 июля очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает пресс-центр правительства Новгородской области.

Как доложила на заседании главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова, на прошедшей неделе темп прироста заболеваемости составил 22%, что значительно меньше показателя предыдущей недели (64%). Всего за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 1100 случаев инфицирования, каждый третий заболевший переносит заболевание в тяжелой или среднетяжелой форме. Увеличивается количество заболевших несовершеннолетних, особенно среди детей до одного года и подростков.

В стационарах Новгородской области находится 851 человек с ковидом и пневмонией, на амбулаторном лечении — 2049 человек, четыре пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в ковидных госпиталях развернуто 1680 коек, 34,6% коечного фонда свободно.

Губернатор назвал ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной, но контролируемой.

«Медики тоже не железные — второй год существовать в режиме ограничений. Чем быстрее мы с вами добьёмся максимальных темпов вакцинации, тем проще будет жить и работать всем жителям Новгородской области и, в том числе, системе здравоохранения», — подчеркнул Андрей Никитин.

Первый этап вакцинации в Новгородской области прошли 111 998 человек, завершил вакцинацию 80 181 человек. Всего в регион поступило 129 064 комплекта вакцины, 19 июля ожидается поступление еще 2665 доз.

Добавим, что в Новгородской области за сутки выявлено 158 новых случаев коронавируса, скончались два человека.

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