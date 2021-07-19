Витебск, Белоруссия, 19 июля, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Певец Николай Носков выступил на международном фестивале «Славянский базар» в Витебске (Белоруссия) в инвалидном кресле. Об этом 19 июля сообщает издание «Комсомольская правда».

Schekinov Alexey Victorovich Николай Носков

Как отмечает СМИ, пение давалось артисту с большим трудом из-за недавно перенесённого инсульта. Носков исполнил два своих хита «На меньшее я не согласен» и «Я люблю тебя, это здорово», что зрители восприняли, как подвиг.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Николай Носков был госпитализирован из-за из-за тромба в шейном отделе. Тогда же у него диагностировали инсульт.