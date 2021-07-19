Вашингтон, 19 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Double Fine представила сюжетный трейлер приключенческой игры Psychonauts 2. Его опубликовали 19 июля на официальном YouTube-канале студии.

Игра Psychonauts 2

По сюжету Psychonauts 2, юному психонавту Разпутину предстоит спасти свою организацию и весь мир от нападений ужасающей Малигулы — хладнокровной убийцы с паранормальными способностями. В этом ему будут помогать коллеги и верные друзья из первой части.

Релиз Psychonauts 2 состоится 25 августа 2021 года. В день релиза игра также станет частью сервиса Xbox Game Pass.