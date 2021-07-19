Ульяновск, , 16:45 — REGNUM В Ульяновской области анонсирован ряд кадровых изменений в региональном правительстве. Назначен руководитель минздрава, также стал известен ещё один вице-премьер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области Сергей Потреяев © ИА REGNUM

Сегодня, 19 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских на аппаратном совещании анонсировал ряд назначений. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен 41-летний Александр Гашков, который с 2020 года работал заместителем. До перехода в минздрав он три года возглавлял Новоспасскую районную больницу Ульяновской области.

Заместителем председателя правительства будет назначен 45-летний Богдан Павленко, который с августа 2019 года руководит Димитровградом. Новый пост в правительстве он займёт после сложения полномочий мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области отвечать за работу социального блока в правительстве в статусе вице-премьера будет Сергей Кучиц, который работал заместителем министра здравоохранения.

Напомним, Алексей Русских назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.