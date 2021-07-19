Ульяновск, 19 июля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области анонсирован ряд кадровых изменений в региональном правительстве. Назначен руководитель минздрава, также стал известен ещё один вице-премьер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Сергей Потреяев ИА REGNUM Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области

Сегодня, 19 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских на аппаратном совещании анонсировал ряд назначений. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен 41-летний Александр Гашков, который с 2020 года работал заместителем. До перехода в минздрав он три года возглавлял Новоспасскую районную больницу Ульяновской области.

Заместителем председателя правительства будет назначен 45-летний Богдан Павленко, который с августа 2019 года руководит Димитровградом. Новый пост в правительстве он займёт после сложения полномочий мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области отвечать за работу социального блока в правительстве в статусе вице-премьера будет Сергей Кучиц, который работал заместителем министра здравоохранения.

Напомним, Алексей Русских назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.