Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Для полива зелёных насаждений, сильно пострадавших от засухи, садово-парковые предприятия Петербурга за последние пять дней использовали почти 6000 кубометров воды, сообщили в городском комитете по благоустройству. Дополнительные объемы воды потребовались дорожникам для увлажнения дорог, раскалённых солнцем.

Pixabay.com Полив

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Общий расход воды в жаркие дни садовниками и дорожниками Петербурга составляет около 9000 кубометров. В минувшее воскресенье, 18 июля, было использовано около 10 тыс. кубометров воды, тогда как в июле 2020 года объем использованной воды едва превышал 5000 кубометров в сутки. В июле 2021 года из-за жары расход воды был увеличен более чем на 20% по сравнению с предшествующим месяцем.

Как отмечают в комитете, зелёные насаждения поливаются только ранним утром и поздним вечером, чтобы избежать их повреждения солнечными лучами.

Напомним, 19 июля аномальная жара отступила из Петербурга, на 16:00 мск 19 июля температура воздуха составляла +22,4 градуса.