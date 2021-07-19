Лос-Анджелес, США, 19 июля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Сети появился финальный трейлер фантастического боевика «G.I. Joe. Бросок Кобры. Снейк Айз» с Генри Голдингом в главной роли. Его опубликовали 19 июля на YouTube-канале компании Paramount Pictures.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пульт от телевизора

Картина расскажет о юном воине, который обучался секретам мастерства ниндзя в древнем японском клане. В будущем ему предстоит стать оперативником секретной организации G.I. Joe.

Премьера фильма в России состоится 22 июля 2021 года. Напомним, что «Снейк Айз» является спин-оффом серии боевиков «Бросок кобры».