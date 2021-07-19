Бишкек, , 16:40 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнений в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

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«От имени народа Киргизии и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с наводнениями, в результате которых погибли люди. Я разделяю горе семей и близких погибших в этой трагедии», — подчеркнул он.

Также глава киргизского государства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим во время стихийного бедствия.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время известно о 163 погибших в результате вызванного сильными ливнями наводнения на западе Германии. В том числе 117 из них в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и еще 46 — в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Также большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.