Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и в соседней Ленинградской области вновь прошел масштабный профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Вторые выходные подряд в обоих субъектах полицейские выявили более 200 нетрезвых водителей. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кадр видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО Рейд «Нетрезвый водитель».

Рейд проходил с 16 по 19 июля во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из 226 выявленных нетрезвых водителей 14 уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

«В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Остальные пьяные водители привлечены к административной ответственности», — уточнили в Главке МВД.