Ереван, , 16:39 — REGNUM Представители генеральных штабов Вооруженных сил Армении и России подписали меморандум о взаимодействии, сообщает 19 июля военное ведомство Армении.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Меморандум был подписан по итогам прошедших в Ереване переговоров, прошедших в ходе пятидневного пребывания в Ереване делегации российских военных во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым.

Обсуждались дальнейшие направления военного сотрудничества России и Армении.

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