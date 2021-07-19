Ереван, 19 июля 2021, 16:39 — REGNUM Представители генеральных штабов Вооруженных сил Армении и России подписали меморандум о взаимодействии, сообщает 19 июля военное ведомство Армении.
Меморандум был подписан по итогам прошедших в Ереване переговоров, прошедших в ходе пятидневного пребывания в Ереване делегации российских военных во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым.
Обсуждались дальнейшие направления военного сотрудничества России и Армении.
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