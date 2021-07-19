Ереван, 19 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Представители генеральных штабов Вооруженных сил Армении и России подписали меморандум о взаимодействии, сообщает 19 июля военное ведомство Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Меморандум был подписан по итогам прошедших в Ереване переговоров, прошедших в ходе пятидневного пребывания в Ереване делегации российских военных во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым.

Обсуждались дальнейшие направления военного сотрудничества России и Армении.