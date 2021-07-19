Бишкек, 19 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В январе — мае 2021 года Киргизия экспортировала свыше 150 тысяч тонн сельхозпродукции на общую сумму 7 млрд 487,6 млн сомов (6 млрд 550 млн рублей). Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Наталья Диева ИА REGNUM Картофель

В этот период киргизстанские сельхозпроизводители продали в другие страны более 123,4 тысячи тонн растениеводческой продукции, около 18,4 тысячи тонн животноводческой продукции и свыше 8,2 тысячи тонн продукция пищевой перерабатывающей промышленности.

В сельскохозяйственном ведомстве особо отметили, что в первом полугодии удалось увеличить объемы экспорта переработанной овощной продукции в Россию и Казахстан.